Un dossier brûlant du mercato bientôt réglé par Aulas ?

Publié le 15 août 2022 à 08h45 par Quentin Guiton

Annoncé comme l’un des plus gros talents de la formation lyonnaise, Rayan Cherki voit son contrat se terminer l’été prochain. L’OL voudrait le prolonger mais rien n’avait avancé. Le club rhodanien avait même mis un coup de pression à son crack récemment. Mais les supporters peuvent se rassurer, Cherki devrait bel et bien prolonger selon les dernières informations…

Après Karim Benzema, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso, Rayan Cherki est le nouveau crack formé à l’OL. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu offensif de 18 ans a un choix à faire cet été. Soit il prolonge, soit il part. Forcément, Jean-Michel Aulas voudrait fortement conserver sa pépite. Seulement, aucun accord n’a encore été trouvé et dernièrement, le clan serait resté silencieux face aux offres de l’OL…

« C'est soit ils prolongent, soit ils partent »

D’ailleurs, l’OL aurait commencé à s’impatienter et Bruno Cheyrou, un dirigeant lyonnais, n’a pas hésité à mettre un gros coup de pression sur le plateau d’ OL TV vis-à-vis des joueurs à qui il ne reste qu’un an de contrat, comme Cherki donc : « Dans ce cas-là, c'est soit ils prolongent, soit ils partent. En tant que club, on est en droit de demander à ce qu'ils s'engagent sur le moyen terme avec nous car on est au début d'un projet sur plusieurs années. On ne veut pas faire un « one-shot », un coup la Ligue des Champions et ensuite plus rien. On souhaite rester le plus haut possible le plus longtemps possible. Nous devons pouvoir avoir des joueurs pleinement impliqués dans le projet, or, avec un an de contrat, c'est plus difficile d'imaginer que les gars soient impliqués » . Un départ de Rayan Cherki n’était donc pas à exclure si aucun accord pour une prolongation n’était trouvé…

Rayan Cherki va enfin prolonger