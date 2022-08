Foot - Mercato - OL

OL : Le coup de pression est lâché pour Rayan Cherki

Publié le 10 août 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Annoncé comme l’un des plus grands cracks de la formation lyonnaise, Rayan Cherki se retrouve à un tournant pour sa carrière, que ce soit avec l’OL ou bien ailleurs en Europe. En effet, la pépite des Gones n’a plus qu’un an de contrat et ça bloquerait actuellement pour une prolongation. De quoi alors ouvrir la porte à un possible départ cet été. D’ailleurs, du côté de l’OL, on n’a pas hésité à mettre un coup de pression pour Cherki et les autres joueurs sous contrat jusqu’en 2023.

Au fil des années, l’OL a réussi à faire éclore de nombreux cracks. Karim Benzema, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso… La liste est longue chez les Gones et de nouveaux talents continuent d’arriver. Cela vaut notamment pour Rayan Cherki, milieu offensif promis à un très bel avenir. Toutefois, il n’est pas certain que le joueur de 18 ans poursuive sa carrière avec les Lyonnais. En effet, aujourd’hui, Cherki est sous sonctrat jusqu’en 2023 avec l’OL. Si l’idée de Jean-Michel Aulas est de le prolonger, c’est loin d’être gagné et cela pourrait bien se terminer par un départ comme on l’a bien fait comprendre du côté de Lyon.

L’OL veut garder sa pépite

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’il est question d’une possible prolongation de contrat pour Rayan Cherki. Selon les dernières informations du Progrès , l’optimisme était d’ailleurs de mise dans les rangs de l’OL concernant la signature du milieu offensif. L’offre serait sur la table pour Cherki et elle porterait sur un contrat longue durée pour le protégé de Peter Bosz.

Bras de fer engagé entre l’OL et Cherki ?

Problème, Rayan Cherki ne répondrait actuellement pas à la proposition formulée par la direction de l’OL. La situation se tendrait alors entre les deux parties, le quotidien régional évoquant même le début d’un bras de fer. Mais c’est l’OL qui aurait l’avantage sur Cherki et on serait très clair au sein du club rhodanien : « Soit il prolonge, soit on considère qu’il ne fera plus partie du projet sportif ».

