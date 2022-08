Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Une offre est dégainée pour le transfert d'Aouar

Annoncé pendant plusieurs jours du côté du Real Betis ou encore de Leicester City, Houssem Aouar ne semble pas manquer de prétendants. En effet, le milieu de terrain de l’OL serait suivi par plusieurs clubs et Nottingham Forest aurait même déjà lancé une offensive pour boucler son transfert.

L’Olympique Lyonnais a réalisé une petite révolution au sein de son effectif. En effet, cet été, plusieurs anciens joueurs ont fait leur retour au sein du club, notamment Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Cependant, qui dit arrivées dit départs, et Houssem Aouar serait sur le point de quitter le club au cours de ce mercato estival. Alors que les pistes menant au Real Betis et à Leicester City ont été évoquées, un nouveau club se serait joint à la partie.

Nottingham Forest est là pour Houssem Aouar

Ainsi, comme révélé par l’Équipe , le club anglais de Nottingham Forest aurait fait irruption sur ce dossier. Tout juste promu en Premier League, après avoir été vainqueur des play-offs d’accession, le club anglais réalise déjà un mercato impressionnant. Houssem Aouar serait donc l’une des pistes de Nottingham pour renforcer leur entre-jeu dans le cadre de leur mission maintien. Une aubaine, donc, pour l’OL, qui pourrait tenter de le vendre au plus offrant…

Une première offre de Nottingham pour Houssem Aouar

D'ailleurs, une première offre de transfert aurait été transmise à l’OL pour Houssem Aouar. Toutefois, cette offre de Nottingham Forest serait très éloignée des demandes des dirigeants lyonnais, bien que le montant n’aurait pas encore filtré. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours pour le transfert du milieu de terrain français.