Mercato - OL : Un accord est trouvé pour le transfert d'Houssem Aouar

Publié le 14 juillet 2022 à 22h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'OL, Houssem Aouar souhaiterait prendre le large dès cet été et l'aurait fait savoir à Jean-Michel Aulas. Alerté par la situation de l'international français, le Betis aurait dégainé une offre d'environ 13M€ pour boucler un transfert. Une proposition qui aurait été acceptée par la direction de l'OL. Toutefois, Houssem Aouar - qui privilégierait une autre destination - jouerait la montre.

Alors que son contrat avec l'OL arrivera à terme le 30 juin 2023, Houssem Aouar ne voudrait pas aller au bout de son engagement. En effet, le milieu de terrain de 24 ans aimerait prendre le large et changer de club dès cet été. D'après des sources proches de l'OL, sondées par Foot Mercato , Houssem Aouar aurait fait savoir à sa direction qu'il voulait tenter une nouvelle expérience ailleurs.

Le Betis a formulé une offre de 13M€ pour le transfert d'Aouar

Et cela tombe plutôt bien, puisque le Betis serait sur les traces d'Houssem Aouar. Comme l'ont annoncé L'Equipe - puis Relevo - dernièrement, le club andalou aimerait boucler le transfert du pensionnaire de l'OL cet été. D'ailleurs, une rencontre aurait été programmée ce mercredi entre les parties pour avancer ce dossier.

L'OL a accepté la proposition du Betis pour Houssem Aouar

Ce jeudi, Foot Mercato en a rajouté une couche sur ce dossier. Et à en croire le média français, le Betis aurait déjà dégainé une offre pour boucler le transfert d'Houssem Aouar. Une offensive qui avoisinerait les 13M€ et avec la possibilité d'inclure un joueur - William Carvalho d'après la presse ibérique - dans la transaction. Et d'après des sources espagnoles, l'OL aurait accepté cette proposition venue de Séville, même si le club lyonnais n'aurait pas confirmé cette information. Mais que pense Houssem Aouar d'un transfert vers le Betis ?

Approché par le Betis, Houssem Aouar joue la montre