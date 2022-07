Mercato - PSG : Le clan Paquetá a une certitude pour son transfert

Foot - Mercato - PSG

Comme le10sport.com vous l’a révélé cet hiver, Lucas Paquetá doute de son avenir à l’OL et depuis, il serait prêt à passer à autre chose. Bonne nouvelle pour le PSG ? Pas vraiment puisque le Lyonnais semblerait emballé par la Premier League et Arsenal pourrait dégainer une offre de transfert à l’OL.

Lucas Paquetá (24 ans) pourrait faire faux bond au PSG, lui qui se pose des questions sur son avenir comme le10sport.com vous le révélait en février dernier. Depuis quelque temps, le nom du milieu de terrain de l’OL semble être lié au Paris Saint-Germain, le conseiller football Luis Campos travaillant d’arrache-pied en coulisse afin de renforcer ce secteur de jeu.

Cependant, il semblerait qu’Arsenal ait pris un véritable avantage sur le PSG pour Lucas Paquetá. D’après CBS Sports et son journaliste Ben Jacobs, Paquetá serait prêt à quitter l’OL qui réclamerait 65M€ pour l’international brésilien qui pour sa part, serait prêt à relever le challenge de la Premier League. À l’instant T, ni Arsenal ni Newcastle, autre club intéressé, n’aurait dégainé d’offre formelle à l’OL pour le transfert de Lucas Paquetá.

🚨 @charles_watts: “Certainly someone like Paqueta might be ahead in that pecking order [of midfield targets]. People close to him, the player & around that deal, do think that Arsenal will make a bid. They are expecting one, it’s just a case of when it comes.” [@ArsenalAnalysed] pic.twitter.com/9xyA3MJprd