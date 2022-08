Foot - Mercato - OM

OM : Alexis Sanchez intègre un cercle très fermé avec son transfert

Publié le 16 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement recruté libre par l’OM après la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez est donc la nouvelle tête de gondole du projet McCourt et la recrue majeure du mercato marseillais. Et l’attaquant n’est que le 8e joueur chilien à évoluer en Ligue 1. Retour sur ses compatriotes qui sont passés avant lui.

Pedro Reyes (AJAuxerre, 1999-2002)

Pedro Reyes est entré dans l’histoire du championnat de France le 30 janvier 1999 en devenant le premier joueur chilien à évoluer en Ligue 1. Ce défenseur central, qui a porté à 57 reprises le maillot de sa sélection nationale, est arrivé en provenance de Colo Colo. Et Reyes aura passé au total trois ans et demi à Auxerre avant de retourner dans son pays, plus précisément à l'Universidad de Chile.

Pablo Contreras (AS Monaco, 1999-2001)

Les inconditionnels de l’AS Monaco se rappelleront très probablement de Pablo Contreras, même si ce dernier n’a pas laissé un souvenir impérissable. Arrivé sur le Rocher à l’été 1999, le défenseur chilien n’a jamais vraiment réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui, et il a été par la suite prêté par l’ASM avant d’être définitivement vendu au Celta Vigo en 2001.

Hector Tapia (LOSC, 2002-2004)

Après un passage par l’Italie, Tapia a été recruté par le LOSC en 2002 mais n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Dogues . En deux saisons, il n’a comptabilisé que 5 buts en Ligue 1 (pour 37 apparitions), et le LOSC a fini par s’en séparer à l’été 2004 en le laissant partir à Cruzeiro.

Juan Gonzalo Lorca (Boulogne-sur-Mer, 2010-2011)

Certains d’entre vous ne le savent peut-être pas, mais Boulogne-sur-Mer a fait un passage éclair en Ligue 1 lors de la saison 2009-2010. En grande difficulté sportive parmi l’élite, le club nordiste avait décidé de recruter à l’intersaison le buteur chilien Juan Gonzalo Lorca en provenance de Colo Colo. Mais ce dernier n’aura disputé que quatre matchs de championnat, sans parvenir à empêcher la descente de l’USB…

Marco Estrada (Montpellier, 2010-2013)

En attendant de savoir si Alexis Sanchez brillera à l’OM, un seul de ses compatriotes a réussi des prouesses en Ligue 1 : Marco Estrada. Grand artisan du titre raflé par Montpellier en 2012, le milieu de terrain chilien faisait partie de cette génération dorée sur La Paillade, aux côtés d’Olivier Giroud, Younes Belhanda, Mapou Yanga-Mbiwa ou encore Rémy Cabella. Estrada avait finalement quitté le MHSC en 2013 pour rejoindre Al-Wahda aux Émirats arabes unis.

Mauricio Isla (OM, 2015-2016)

Fort de sa réputation de joueur prêté par la Juventus Turin et de cadre de la sélection du Chili, Mauricio Isla était attendu au tournant à son arrivée à l’OM en 2015. Le milieu de terrain (ou latéral) droit, qui a retrouvé Marcelo Bielsa avant que ce dernier ne finisse par démissionner subitement en début de saison, n’a jamais vraiment réussi à briller sous le maillot de l’OM et partira un an plus tard.

Guillermo Maripan (AS Monaco, 2019 - ')

Alexis Sanchez n’est pas le seul joueur à évoluer actuellement en Ligue 1 ! En effet, il retrouve dans notre championnat son compatriote Guillermo Maripan, le robuste défenseur central de l’AS Monaco. Ce dernier avait été recruté en 2019 pour 18M€, s’imposant rapidement comme un élément indispensable de la charnière centrale du club de la Principauté. Maripan et Sanchez auront l’occasion de croiser le fer le 13 novembre prochain à l’occasion du match de championnat entre l’OM et l’AS Monaco…