OM : Cette recrue de Longoria valide le transfert d'Alexis Sanchez

Publié le 15 août 2022 à 12h10 par Amadou Diawara

Après avoir résilié son contrat avec l'Inter, Alexis Sanchez s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM il y a quelques jours. Alors que l'international chilien a joué son premier match sous les couleurs marseillaises ce samedi soir au Vélodrome, Jonathan Clauss s'est enflammé pour son transfert.

Mal en point à l'Inter, Alexis Sanchez a pris le large. En effet, l'attaquant chilien a trouvé un accord avec la direction des Nerazzurri pour résilier son contrat. Dans la foulée, Alexis Sanchez s'est envolé vers Marseille et a trouvé un accord de principe avec l'OM, comme annoncé par le club.

OM : Payet, Sanchez... Tudor envoie un énorme message à ses stars https://t.co/jyQC5nUjlg pic.twitter.com/R7a8gYziXc — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

«Ce qu'il apporte, c'est très bien»

Par la suite, Alexis Sanchez a passé sa visite médicale avec succès à Marseille, avant de voir son transfert à l'OM être officialisé. Ainsi, il a pu faire ses débuts avec le club phocéen ce dimanche soir face à Brest (1-1). Et alors qu'Alexis Sanchez a fait une entrée timide en deuxième mi-temps, Jonathan Clauss a tout de même validé son transfert à l'OM.

«Ça nous fait beaucoup de bien, et c'est de très bon augure pour la suite»