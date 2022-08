Foot - Mercato - OM

OM : Alexis Sanchez fait passer un message après sa grande première

Publié le 15 août 2022 à 10h10 par Quentin Guiton

Arrivé il y a quelques jours après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez est attendu comme le « grand attaquant » de l’OM. D’ailleurs, le Chilien a pu faire ses grands débuts avec les Olympiens ce dimanche soir en faisant son entrée à la mi-temps face à Brest (1-1). Si le joueur n’a pas pu réaliser un grand match, il a tenu à envoyer un message clair sur les réseaux sociaux…

Après un mercato déjà très animé, l’OM a réalisé le gros coup en attirant Alexis Sanchez. L’ancienne star du FC Barcelone et d’Arsenal a en effet choisi le club marseillais après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan. Avec lui, Pablo Longoria a peut-être enfin trouvé son « grand attaquant ». D’ailleurs le public olympien lui a réservé un accueil de rockstar !

Des débuts timides pour Sanchez à l’OM

Et les supporters de l’OM pouvaient déjà le voir en action ce dimanche soir lors du match face à Brest. Entré à la mi-temps, Alexis Sanchez a ainsi pu faire ses grands débuts en Ligue 1. Seulement, le Chilien s’est montré très discret et n’a pas pu offrir la victoire à son nouveau club (1-1). A la fin de la rencontre, Matteo Guendouzi défendait son coéquipier : « C'est son premier match avec nous, il lui faut un peu plus de repères. »

Alexis Sanchez motivé pour la suite !