OM : Après avoir conseillé Sanchez, il est remercié en Ligue 1

Publié le 14 août 2022 à 20h10 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Alexis Sanchez est donc un joueur de l’OM. Et avant de débarquer sur la Canebière, le Chilien a pu compter sur les conseils d’un de ses anciens coéquipiers à l’Inter Milan : Lucien Agoumé. Ce dernier a donc ajouté un rôle important dans le transfert d’Alexis Sanchez et du côté de Brest, où Agoumé était prêté la saison dernière, on l’a remercié.

Cet été, l’OM a donc frappé très fort sur le marché des transferts. En effet, Pablo Longoria a fait venir une star : Alexis Sanchez. Libéré de sa dernière année de contrat à l’Inter Milan, le Chilien s’est donc engagé avec le club phocéen. Et à l’occasion de sa présentation à l’OM, Alexis Sanchez a fait quelques révélations concernant les dessous de son choix.

« Si vous connaissez Lucien Agoumé… »

Alexis Sanchez avait alors révélé avoir reçu les conseils de Lucien Agoumé, joueur de l’Inter Milan, concernant l’OM. « Si vous connaissez Lucien Agoumé, il m’en parlait tout le temps et me disait que tout le monde voulait jouer là-bas et que c’était le seul club à avoir gagné la Ligue des Champions et je me suis dit pourquoi pas ? C’est un défi », expliquait Sanchez.

« Je trouve bien de voir un joueur comme Lucien parler en bien de l’OM »