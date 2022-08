Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour ce transfert à 25M€

Publié le 15 août 2022 à 11h45 par Quentin Guiton

Avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches et probablement celle de Fabian Ruiz, Leandro Paredes est encore un peu plus poussé vers la sortie par le PSG. D’ailleurs, l’Argentin serait déjà tombé d’accord avec la Juventus, mais les deux clubs ne se sont toujours pas entendus. Mais la vente d’Adrien Rabiot à Manchester United pourrait débloquer l’opération. Seulement, la presse italienne annonce que les Bianconeri n’ont plus de nouvelles des discussions entre le Français et les Red Devils…

L’avenir de Leandro Paredes semble s’écrire loin du PSG. En effet, avec Vitinha, Renato Sanches et bientôt Fabian Ruiz (Naples), l’Argentin aura du mal à se faire une place dans l’entrejeu. Un départ semble donc la meilleure chose pour tout le monde. Ça tombe bien, la Juventus s’est rapidement intéressée à lui pour renforcer son milieu. Paredes serait même déjà tombé d’accord avec les Bianconeri .

Toujours pas d’accord entre le PSG et la Juventus

Cependant, le PSG et la Juventus ne se sont toujours pas entendus. Alors que Luis Campos demanderait entre 20 et 25M€ pour Leandro Paredes, le club turinois ne pourrait pas mettre autant sur la table et ne voudrait qu’un prêt. Mais une solution avait enfin été trouvée par la Juventus. Ainsi, Adrien Rabiot est annoncé proche de Manchester United et sa vente serait donc la clé pour débloquer l’opération Paredes.

La Juventus n’a pas de nouvelles pour Rabiot à Manchester United