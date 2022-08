Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour le transfert d'Icardi

Publié le 15 août 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors que Manchester United l'aurait approché pour un transfert, Mauro Icardi serait prêt à quitter le PSG dès cette fenêtre du mercato estival pour évoluer à Old Trafford. Toutefois, les Red Devils n'auraient pas encore lancé les pourparlers avec le club parisien pour le transfert de Mauro Icardi, et ce, parce que l'Argentin ne serait pas leur priorité pour le moment.

Ces derniers mois, Mauro Icardi n'est pas du tout dans son assiette au PSG. En effet, le buteur argentin est méconnaissable, ne parvenant pas à évoluer à son plus haut niveau. Pas du tout satisfait par les performances de Mauro Icardi, Christophe Galtier a pris une décision fracassante. En effet, le coach du PSG a décidé d'envoyer l'Argentin dans son deuxième groupe d'entrainement, où figurent tous les indésirables à vendre en priorité : Rafinha, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Eric Junior Dina Ebimbe et Thilo Kehrer.

Manchester United a sondé le clan Mauro Icardi pour un transfert

Conscient de la situation de Mauro Icardi, Manchester United serait prêt à profiter de la situation pour boucler son transfert lors de ce mercato estival. D'ailleurs, les Red Devils seraient déjà passés à l'action pour mettre toutes les chances de leur côté sur ce dossier. D'après Get French Football News, le club emmené par Erik ten Hag aurait sondé Mauro Icardi et son entourage pour prendre la température. Et il semblerait que le buteur du PSG soit réceptif.

Mauro Icardi est prêt à quitter le PSG pour signer à Manchester United

A en croire Get French Football News , Mauro Icardi serait ouvert à l'idée de quitter le PSG pour rejoindre Manchester United lors de ce mercato estival. D'ailleurs, le numéro 9 parisien aimerait que son transfert chez les Red Devils aboutissent d'ici la fin de cette fenêtre du marché. Toutefois, Mauro Icardi serait encore loin de devenir un pensionnaire d'Old Trafford.

Manchester United n'a pas encore approché le PSG pour Mauro Icardi