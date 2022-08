Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict final tombe pour le transfert d’Icardi

Publié le 14 août 2022 à 20h15 par Axel Cornic

Après Adriano Galliani, c’est au tour de Silvio Berlusconi en personne de lancer un message au Paris Saint-Germain, pour l’avenir de Mauro Icardi. Le propriétaire de Monza a confirmé ce qu’a pu dire son administrateur délégué tout récemment, expliquant que l’attaquant argentin ne débarquera pas chez l’ambitieux promu de Serie A au cours de ce mercato estival.

Il y a des indésirables qui pourraient quitter le PSG au cours des prochains jours et il y a Mauro Icardi, dont le départ semble être devenu impossible. Son énorme salaire n’aide en rien les choses, mais l’attaquant ne les facilite pas non plus, avec notamment un voyage à Milan avec sa famille pour couper avec le PSG.

« Nous n’allons pas signer Mauro Icardi »

L’une des pistes les plus concrètes est tombée à l’eau récemment, avec Adriano Galliani qui a fermé les portes de Monza à Mauro Icardi. « Nous n’allons pas signer Mauro Icardi, vous pouvez vous souvenir de mes paroles. Pas question, nous ne le signons pas » a déclaré le président du club lombard, au micro de DAZN .

« Nous avons déjà acheté 13 joueurs, ça suffit »