Poussé vers la sortie, Icardi quitte une nouvelle fois Paris

La situation autour de Mauro Icardi semble se tendre de jour en jour. Les offres manquent pour l’attaquant, que le Paris Saint-Germain souhaite clairement vendre cet été et certaines portes se ferment même, avec la récente sortie de Monza. En coulisses les choses ne vont pas mieux, avec une rupture qui semble désormais totale entre le PSG et le clan Icardi.

Contrairement à son prédécesseur, Christophe Galtier est assez explicite en conférence de presse et lorsqu’il a été interrogé sur le cas de Mauro Icardi tout récemment, il n’a pas laissé de place au doute. « Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ » a expliqué le coach du PSG. « Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance ». Une invitation pure et simple à se trouver un nouveau club en ce mercato, avec le PSG qui travaillerait d’ailleurs sur l’arrivée d’un autre profil en attaque, après l’arrivée d’Hugo Ekitike et le départ d’Arnaud Kalimuendo.

La réponse cinglante du clan Icardi

Du côté du clan Icardi, on ne semble toutefois pas vraiment pressé. Lors d’un entretien relayé par plusieurs médias italiens dont Il Corriere dello Sport , Wanda Nara n’a en effet jamais parlé d’un départ du PSG. « Il fait toujours partie de ce club et cela sera le cas pour les deux prochaines années au moins » a expliqué la compagne ainsi qu’agent de l’attaquant du PSG. « Pour casser un contrat il faut payer beaucoup d’argent et ce n’est pas la situation du moment ». Une sorte de menace, afin de forcer la main aux dirigeants parisiens ?

« Nous n’allons pas signer Mauro Icardi »

Car au PSG, on n’a pas pléthore de solutions pour résoudre le problème Icardi. La piste Monza, qui semblait être l’une des seules pour Mauro Icardi, s’est tout récemment retiré de la course par le biais de son administrateur délégué. « Nous n’allons pas signer Mauro Icardi, vous pouvez vous souvenir de mes paroles. Pas question, nous ne le signons pas » a déclaré Adriano Galliani, au micro de DAZN . « Nous n’avons pas besoin d’un autre attaquant après la signature d’Andrea Petagna ». Plusieurs médias expliquent que le salaire de 10M€ d’Icardi serait une raison majeure de cet échec, ainsi que de la pénurie d’offres.

