Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un énorme appel du pied en Ligue 1

Publié le 14 août 2022 à 17h10 par La rédaction

Alors que l’Olympique de Marseille se déplace à Brest ce dimanche soir (coup d’envoi à 20h45), un joueur de l’équipe adverse s’est exprimé sur le match à venir. Hugo Magnetti, milieu de terrain du Stade Brestois, en a même profité pour évoquer son envie de rejoindre son club de cœur : Marseille.

L’Olympique de Marseille se déplace à Brest ce dimanche soir (coup d’envoi à 20h45) avec notamment sa nouvelle recrue, Alexis Sanchez. La saison dernière, les Bretons s’étaient imposés au Vélodrome lors du match aller (1-2). Hugo Magnetti, milieu de terrain du Stade Brestois, a évoqué lors une interview accordée à La Provence la rencontre à suivre. Mais il a également profité de l'occasion pour faire un appel du pied à l’OM.

« c'est particulier de jouer contre l’OM »

« En fait, même quand on ne vient pas de Marseille, c'est particulier de jouer contre l'OM. Mais quand on est dans mon cas, qu'on est né et qu'on a grandi à Marseille, forcément cela prend une dimension plus importante » , a confié Hugo Magnetti.

« Qui ne rêve pas de jouer dans un grand club ? »