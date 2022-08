Foot - Mercato - PSG

Antero Henrique a brisé le rêve du Real Madrid pour Kylian Mbappé

Publié le 16 août 2022 à 09h15 par Thomas Bourseau

Antero Henrique n’avait plus de rôle officiel au sein de la direction sportive du PSG. Et pourtant, d’après L’Équipe, c’est au Portugais, qui est resté dans les bonnes grâces du Qatar, que le Paris Saint-Germain devrait en grande partie la prolongation de contrat de Kylian Mbappé alors que l’attaquant français semblait destiné à rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre au cours de cette intersaison…

C’était sans contestation possible le grand feuilleton qui animait sans cesse l’actualité du PSG. Pendant plus d’une année civile, Kylian Mbappé ne cessait de faire parler de lui et de son avenir. Incontournable sur le terrain, le désormais ancien contrat du champion du monde tricolore arrivait à expiration le 30 juin 2022. Et pendant un long moment, et notamment en raison de ses velléités de départ l’été dernier, une arrivée libre de tout contrat au Real Madrid semblait être l’option la plus probable concernant le dénouement de cette opération.

Mbappé a snobé le Real Madrid pour le PSG…

Cependant, dans la dernière ligne droite, le PSG est parvenu à inverser la tendance au grand dam du Real Madrid et surtout de la presse espagnole qui n’a pas manqué, par le biais de certains journalistes d’ El Chiringuito , de s’en prendre à l’intégrité de Kylian Mbappé pour avoir retourné sa veste alors que tout portait à croire qu’il allait débarquer au Real Madrid. Le 21 mai, pour le compte de la dernière journée du championnat et la réception de Metz au Parc des princes (5-0), Kylian Mbappé se présentant en amont de la rencontre sur la pelouse accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi pour annoncer sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025.

PSG : Le clash entre Neymar et Mbappé, un sujet déjà clos ? https://t.co/gLbT6SxxWY pic.twitter.com/XtFQn1ERZb — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

…et Antero Henrique n’est pas étranger à cette prolongation