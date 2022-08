Foot - PSG

Riolo en rajoute une couche sur la polémique entre Neymar et Mbappé

Publié le 15 août 2022 à 22h00 par La rédaction

Depuis ce samedi et la rencontre du PSG face à Montpellier, une polémique enfle entre Kylian Mbappé et Neymar. En effet, la question des tireurs de penalty semble faire débat, notamment sur les réseaux sociaux, où les réactions s’enchaînent. Et Daniel Riolo en a remis une couche concernant cette polémique…

Le PSG connaît sa première polémique de la saison. Alors que l’ambiance semblait au beau fixe depuis la reprise de la Ligue 1 et les résultats très satisfaisants pour l’équipe parisienne, Kylian Mbappé semblait très frustré au cours du match face à Montpellier. Après avoir raté un penalty, Mbappé a fini par trouver le chemin des filets, tandis que Neymar s’est offert un doublé… dont un but sur penalty. Après le match, deux tweets likés par Neymar n’ont pas manqué de créer la polémique. Et cela n’a pas loupé…

« Si ça n’était qu’une affaire de peno… »

Ainsi, le journaliste de RMC Daniel Riolo en a remis une couche concernant la potentielle polémique entre Neymar et Kylian Mbappé. « Si ça n’était qu’une affaire de peno Didier. Mais chut, faut rien dire car tout est génial et formidable désormais… ». Une déclaration lourde de sous-entendus concernant la situation au sein du vestiaire du PSG…

