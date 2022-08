Foot - PSG

PSG : Le clash entre Neymar et Mbappé, un sujet déjà clos ?

Publié le 15 août 2022 à 19h30 par La rédaction

Suite à la rencontre entre le PSG et Montpellier, un premier clash aurait éclaté entre Neymar et Kylian Mbappé. En effet, l’international français, après avoir loupé le premier penalty de la rencontre, se serait attiré les foudres du Brésilien. Mais le sujet serait d’ores et déjà clos au sein du club parisien…

Entre Neymar et Kylian Mbappé, le torchon brûle. En effet, les deux joueurs parisiens se sont retrouvés au coeur d’un clash après la 2e rencontre de Ligue 1, face à Montpellier. L’international français a en effet manqué un premier penalty face au MHSC, avant de marquer un but. Par ailleurs, Neymar a marqué un doublé, et s’est offert un penalty. Les discussions entre les deux hommes avant le deuxième penalty de la rencontre, et par la suite les Tweets likés par Neymar, ont provoqué une première polémique dans la saison du PSG. Un premier clash qui aurait été enterré aussi vite que possible…

Une première réunion d’emblée

En effet, d’après les informations de RMC Sport , Kylian Mbappé, Neymar, Luis Campos et Christophe Galtier auraient été réunis afin de crever l’abcès dans cette affaire. Le nouveau consultant sportif du PSG aurait ainsi rappelé à Neymar et Mbappé que leur comportement ne devait pas « entraver les performances du collectif ». L’occasion également de rappeler que les désaccords concernant les choix sportifs ne devaient pas se régler sur le terrain, mais bel et bien en interne.

Une « non-affaire »

Par ailleurs, RMC Sport affirme que Neymar et Kylian Mbappé n’auraient pas souhaité en rajouter dans ce dossier. Les deux joueurs auraient ainsi jugé que c’était une « non-affaire » . Neymar aurait par ailleurs avoué que son activité sur les réseaux sociaux, avec les fameux tweets likés, « pouvait déplaire ». Désormais, ce serait au staff du PSG de régler cette affaire. Mais Luis Campos et Christophe Galtier souhaitaient régler cette affaire le plus rapidement possible, mais aussi « de façon juste ».

Sergio Ramos, un premier intermédiaire ?

Afin d’apaiser les tensions, Sergio Ramos aurait également pris les devants. En effet, l’Espagnol aurait décidé de calmer le jeu en ce qui concerne les désaccords entre Neymar et Kylian Mbappé. L’ancien du Real Madrid aurait voulu ramener de la bonne humeur au sein de l’effectif, qui était présente depuis le début de la saison au sein du vestiaire parisien. Alors que les résultats sont au beau fixe depuis le début de saison, les dirigeants parisiens veulent à tout prix éviter une polémique. Mais la relation entre Neymar et Kylian Mbappé risque d’être surveillée de très près depuis le début de saison…