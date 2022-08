Foot - PSG

PSG : Polémique, penalty… Ce n’est pas la première fois pour Neymar

Publié le 15 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Si le PSG s’est facilement imposé face à Montpellier (5-2), le résultat a toutefois été éclipsé par quelques polémiques. Le comportement de Kylian Mbappé a notamment fait énormément parler. D’ailleurs, le Français s’est retrouvé au centre de l’attention à cause d’un nouveau « penaltygate » avec Neymar. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Brésilien se retrouve au centre d’une telle polémique.

Face à Montpellier, Christophe Galtier alignait pour la première fois de la saison le trio Mbappé-Messi-Neymar. Alors que cela a abouti à un récital offensif avec 5 buts marqués, cette association a également généré certaines tensions, notamment entre le Français et le Brésilien. Et c’est un penalty qui est au coeur de la polémique.

Le penalty de la discorde

Face à Montpellier, le PSG a obtenu deux penaltys. Le premier a été tiré par Kylian Mbappé et chose rare pour être soulignée, il a raté, se heurtant au gardien du MHSC. Le second, c’est Neymar qui s’en est occupé. Alors que le numéro 10 du PSG est l’un des meilleurs dans cet exercice, il n’a pas tremblé et a marqué. Mais Mbappé aurait bien aimé le tirer. De quoi créer quelques frictions et cela s’est poursuivi en dehors des terrains. En effet, sur les réseaux sociaux, Neymar a liké des messages qui en disent long. « Aujourd’hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et échoué. Après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal tireur de l’équipe pour la saison. Une absurdité ! », disait un de ces messages.

PSG : Polémique, penalty... Neymar provoque un malaise avec Kylian Mbappé https://t.co/tzfdcfTIUS pic.twitter.com/nse2ogNtwv — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Un nouveau penaltygate au PSG

Aurait-on droit à un nouveau penaltygate au PSG ? Ce n’est pas la première fois que cela arrive et Neymar avait déjà été impliqué dans ce genre d’affaire. On se rappelle notamment des tensions entre le Brésilien et Edinson Cavani lors d’un match face à l’OL. A l’époque, les deux coéquipiers du PSG s’étaient énervés pour tirer un penalty. Alors que Cavani avait eu le dernier mot sur Neymar, il avait toutefois raté sa tentative face à Anthony Lopes. « C’est vrai qu’il y a eu un problème à ce moment-là avec Neymar. On a parlé ensemble. Je lui ai dit que j’étais le premier à vouloir qu’il gagne des distinctions personnelles. Mais à condition qu’il mette d’abord les objectifs du groupe. Je suis un travailleur du foot, je ne suis pas une star. Si j’ai des coéquipiers qui peuvent gagner des récompenses personnelles, je vais faire le maximum mais il faut toujours mettre les objectifs de l’équipe avant. Doucement, on s’est compris. Les responsables de l’équipe ont pris une décision et j’ai respecté cette décision », avait expliqué Cavani, revenant sur cette altercation avec Neymar pour un penalty.

« Je ne veux pas que ce soit un problème pour nous »