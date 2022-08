Foot - PSG

Comme Renato Sanches, ils ont marqué pour leurs débuts à Paris

Publié le 15 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Il ne faut jamais manquer sa première impression, et ces joueurs ci-dessous l’ont bien compris. Comme Renato Sanches qui a fait ses premiers pas en tant que joueur du PSG samedi soir face à Montpellier (5-2), alors qu’elles venaient de débarquer au Paris Saint-Germain, ces recrues ont soignées leurs débuts respectifs.

Renato Sanches

Il n’avait pas débuté le match et n’avait été lancé dans la rencontre qu’à la 86ème minute de jeu, moment où il avait remplacé Marco Verratti. Cependant, alors qu’il fêtait ses débuts en tant que joueur du PSG, il n’aura fallu que quelques secondes à Renato Sanches et un service de Nuno Mendes pour qu’il inscrive son premier but sous les couleurs parisiennes en parachevant la victoire des siens face à Montpellier (5-2). Tout juste arrivé du LOSC, Renato Sanches n’est pas le seul à avoir effectuer cet exploit.

Kylian Mbappé

Prêté par l’AS Monaco le 31 août 2017 avec option d’achat obligatoire de 180M€, Kylian Mbappé soignait lui aussi ses débuts avec le PSG. En déplacement à Metz pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1 (5-1), Edinson Cavani montrait la voie à ses coéquipiers en inscrivant le premier but de la rencontre avant que Kylian Mbappé puisse s’offrir la première réalisation de sa carrière en tant que joueur du PSG, qui allait en appeler bien d’autres. À présent, Mbappé compte 151 buts avec le Paris Saint-Germain et chasse le record d’Edinson Cavani et ses 200 réalisations. Ce qui pourrait être l’une des raisons de sa prolongation de contrat en mai dernier.

Neymar

Quelques semaines plus tôt, Neymar faisait lui aussi ses premiers pas en tant que joueur du PSG, mais à Guingamp. En pleine forme et arrivant tout juste de Barcelone, le Brésilien avait fait une véritable démonstration que ce soit au niveau de son apport collectif et individuel lui qui a enchaîné les dribbles incisifs en mettant le feu à la défense guingampaise (3-0). Neymar inscrivit le dernier but de la rencontre, afin de consolider ses grands débuts au Paris Saint-Germain.

Zlatan Ibrahimovic