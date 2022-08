Foot - PSG

Le clash entre Mbappé et Neymar évité... grâce à Sergio Ramos ?

Publié le 15 août 2022 à 19h00 par La rédaction

Arrivé afin d’apporter de l’expérience dans le vestiaire parisien, Sergio Ramos a pris ses responsabilités au PSG. Alors qu’une polémique était prête à éclater entre Neymar et Kylian Mbappé, l’Espagnol aurait choisi de s’immiscer dans le dossier afin d’apaiser des potentielles tensions…

À peine la saison a démarré du côté du PSG qu’un première polémique était prête à éclater. En effet, à l’issue de la 2e journée de Ligue 1 face à Montpellier, Neymar s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, en « likant » des tweets aux propos particuliers concernant Kylian Mbappé, qui a manqué un penalty dans cette rencontre. Une attitude qui aurait dérangé l’international français, au point qu’une polémique ait été toute proche d’éclater. Mais un certain Sergio Ramos aurait eu un rôle déterminant pour calmer le jeu…

Sergio Ramos apaise le vestiaire

En effet, comme révélé par RMC Sport , Sergio Ramos serait intervenu dans cette histoire. En effet, l’Espagnol aurait rapidement souhaité ramener de la bonne humeur dans le vestiaire. Bonne humeur qui était de mise depuis la reprise de la saison au sein du PSG. Sergio Ramos semble donc prendre de plus en plus d’ampleur dans le vestiaire parisien, comme souhaité lors de son arrivée en provenance du Real Madrid…

Les Tweets de la discorde