Foot - PSG

Campos s'active, le clash entre Neymar et Mbappé va être évité

Publié le 15 août 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Alors que la première sortie officielle de Kylian Mbappé de la saison a été marquée par son attitude, au sein du PSG, on s'active pour désamorcer toute polémique. Luis Campos devrait effectivement s'entretenir avec l'attaquant français, ainsi qu'avec Neymar puisque les deux joueurs ont semblé s'accrocher au moment de choisir le tireur du second penalty du match.

Le début de saison du PSG est quasi-parfait sur le plan sportif. Très impressionnants, les Parisiens viennent d'enchaîner trois succès probants en inscrivant la bagatelle de 14 buts. Et même sans Kylian Mbappé, le club de la capitale avait déroulé en s'imposant contre Nantes (4-0) lors du Trophée des champions puis à Clermont en ouverture de la saison de Ligue 1 (5-0). Le crack de Bondy faisait donc son retour à la compétition samedi à l'occasion du premier match au Parc des Princes de l'ère Galtier. Là encore, le PSG s'est assez facilement imposé en venant à bout de Montpellier (5-2). Kylian Mbappé a d'ailleurs inscrit un but, mais son attitude a largement été commentée ces dernières heures.

Mbappé et Neymar temporisent en coulisses

Apparu très désinvolte voire parfois en colère, à l'image de sa réaction lorsque Vitinha préfère servir Achraf Hakimi, Kylian Mbappé a également raté un penalty. Et lorsque le PSG en a obtenu un second, c'est Neymar qui a pris les choses en mains, et qui a transformé son penalty. Avant de tirer, le Brésilien s'est d'ailleurs expliqué avec Kylian Mbappé ce qui a donné lieu à certaines interprétation. Les deux hommes ne seraient plus aussi proches qu'avant et Romain Molina annonce même que le Français a réclamé le départ du Brésilien. Néanmoins, selon les informations RMC Sport , le crack de Bondy prévoit de revenir avec le sourire à l'entraînement et ne tombera pas dans le jeu de la surenchère. Même son de cloche dans l'entourage de Neymar qui assure auprès du média que le public va rapidement se rendre compte que les deux stars s'entendent toujours aussi bien.

PSG : Vers un énorme clash entre Neymar et Mbappé ? La réponse https://t.co/vJbwVjXgOJ pic.twitter.com/RuMXgD3TLc — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Campos organise une réunion pour éviter le clash

Néanmoins, Luis Campos veut rapidement dissiper les doutes et faire en sorte que la polémique n'enfle pas. Ainsi, toujours d'après RMC Sport , le conseiller football du PSG va organiser une réunion avec Kylian Mbappé et Neymar. Christophe Galtier sera également présent, et ce sera donc l'occasion de faire le point et de mettre les choses au clair afin d'éviter que la situation ne s'envenime. L'idée du PSG est ainsi de clore cette affaire et de transformer cette polémique en simple affaire du quotidien d'un club de haut niveau.

Galtier rassurant pour Mbappé