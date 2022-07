Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable projet mené par Antero Henrique prend forme

Publié le 10 juillet 2022 à 19h30 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain s’active en cette période de mercato, mais pas seulement sur le marché des transferts. Antero Henrique travaillerait en coulisse autour d’un nouveau projet tenant à cœur à l'état-major qatari. Le PSG pourrait bientôt établir un partenariat avec le Sporting Club de Braga, et l'écurie parisienne a déjà de grandes ambitions pour le club portugais.

Ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain avant de voir Leonardo revenir en 2019, Antero Henrique est de retour sur le devant de la scène. Le dirigeant portugais travaille avec Luis Campos, ce dernier s'occupant de la prise de contact et de l'instauration d'un climat de confiance avec les cibles parisiennes. Quant à Antero Henrique, il se charge des négociations avec les représentants des joueurs, des indemnités de transfert et de chercher une porte de sortie aux indésirables de l’effectif, mais ce n’est pas tout.

Un partenariat avec Braga

En effet, Henrique travaillerait depuis quelques mois déjà sur un partenariat entre le PSG et le Sporting Club de Braga. Les Parisiens pourraient faire du club portugais, en plus du KAS Eupen, un de ses clubs satellites. Cette volonté viendrait directement de Doha qui souhaite suivre le modèle de Manchester City et de son City Group, dont fait partie l’ESTAC, le New York City FC et Palerme.

Un moyen pour les jeunes d’avoir du temps de jeu

Initié par Angelo Castellazzi, ancien adjoint de Leonardo, les discussions avec Braga ont donc depuis été reprises par Antero Henrique. Goal révélait même ces derniers jours qu’un accord était proche d’être trouvé. Ce partenariat permettrait au PSG d’envoyer ses jeunes joueurs s’aguerrir dans un club et un championnat compétitif. Enzo Tayamoutou et Jordan Monteiro ont d’ailleurs déjà pris la direction du Portugal à l’issue de leur contrat aspirant chez les champions de France. Mais la relation entre les deux clubs pourrait finalement aller au-delà d’un simple club satellite.

Plus qu’un simple club satellite ?