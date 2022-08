Foot - Mercato - PSG

Mercato : Campos a tout changé pour ce transfert

Publié le 16 août 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Quelques jours après son transfert au PSG, Renato Sanches a livré ses premières impressions en tant que joueur parisien. Et l'international portugais évoque notamment le rôle crucial qu'a joué Luis Campos dans son choix de rejoindre le club de la capitale. Il faut dire que les deux hommes se connaissent depuis longtemps.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos a rapidement activé la piste menant à Renato Sanches. Il faut dire que le nouveau dirigeant du PSG connaît bien l'international portugais pour l'avoir recruté au LOSC alors qu'il traversait une période délicate au Bayern Munich. Après avoir fait le forcing, Renato Sanches a bel et bien rejoint le PSG qui a déboursé un peu plus de 10M€ pour boucler ce transfert. Dans une interview accordée au Canal Football Club , le milieu de terrain est revenu sur son transfert à Paris.

Renato Sanches s'enflamme pour son transfert au PSG

« Le PSG est un club que j’ai eu l'occasion de rejoindre plusieurs fois, mais ça ne s’est jamais concrétisé, notamment depuis que je jouais en Allemagne. C’était réellement mon désir de jouer en France et au PSG. (…) Pourquoi avoir choisi ce club ? Je suis sûr que c’est un bon choix que j’ai fait car indépendamment de tout, le projet est bon. Je connais les personnes qui sont ici, je connais le directeur sportif, l’entraîneur, ça ne veut rien dire, mais ça aide », confie Renato Sanches.

«Campos a eu un rôle important»

Dans la foulée, l'international portugais a également évoqué le rôle de Luis Campos dans son transfert : « Le rôle de Galtier et Campos dans ma venue ? J’ai plus parlé avec Luis. Quand il a signé au PSG, on est entré en contact et on a parlé, il a parlé avec mon agent et on a trouvé un accord. Pour toutes ces raisons, il a eu un rôle important ». D'autre part, Renato Sanches connaît bien Christophe Galtier pour avoir évolué sous ses ordres au LOSC et il assure qu'il peut gérer un vestiaire comme celui du PSG : « Galtier peut-il une équipe pleine de stars ? Oui complètement. Il a beaucoup d’expérience, il a entraîné beaucoup d’équipe, il sait comment emmener les joueurs avec lui, il sait comment leur parler. Je ne pense pas que ce soit un problème ».

