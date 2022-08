Foot - Mercato - PSG

PSG : Un dossier brûlant du mercato relancé par Rabiot ?

Publié le 15 août 2022 à 15h15 par Quentin Guiton mis à jour le 15 août 2022 à 15h21

Le PSG aimerait se séparer de Leandro Paredes cet été. L’Argentin serait d’ailleurs déjà d’accord avec la Juventus. Mais les deux formations ne se sont toujours pas entendues. De plus, les Bianconeri n’avaient pas de nouvelles du deal entre Manchester United et Adrien Rabiot, dont la vente débloquerait l’opération Paredes. Mais ce lundi, tout porte à croire que le milieu français va bel et bien signer en Angleterre…

Avec désormais Vitinha, Renato Sanches et bientôt Fabian Ruiz (Naples), Leandro Paredes ne semble plus trop avoir sa place dans l’entrejeu du PSG. L’Argentin a donc de grandes chances de quitter le club dès cet été. D’ailleurs, il se serait déjà mis d’accord avec la Juventus. Seulement, les deux clubs ne se sont toujours pas entendus. Quand le PSG demande 20-25M€ pour Paredes, la Juventus ne propose qu’un prêt.

La vente de Rabiot est la clé mais…

Mais récemment, la Juventus avait trouvé la solution pour débloquer l’opération Leandro Paredes : vendre Adrien Rabiot. Ça tombe bien puisque le Tricolore est annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Seulement, La Gazzetta dello Sport et Tuttosport révélaient ce lundi matin que la Juventus n’avait aucune nouvelle des discussions entre Rabiot et les Red Devils. De ne quoi pas arranger la situation de Leandro Paredes…

Rabiot en Angleterre ce lundi !