PSG : Campos prépare une grosse opération sur le mercato

Publié le 15 août 2022 à 10h00 par Arthur Montagne

Bien que le PSG soit plutôt actif sur le marché des transferts cet été, Christophe Galtier attend d'autres mouvements et pourrait notamment rapidement voit débarquer un nouveau milieu de terrain. La presse italienne confirme que les discussions avec Naples pour Fabian Ruiz avancent très rapidement, tandis que Keylor Navas pourrait faire le chemin inverse.

Cet été, le PSG a bien lancé son mercato avec l'arrivée de quatre nouveaux joueurs jusque-là. C'est ainsi que Vitinha a débarqué pour 41,5M€ en provenance du FC Porto tandis qu'Hugo Ekitike a été prêté avec option d'achat par le Stade de Reims. Plus récemment, Nordi Mukiele (RB Leipzig) et Renato Sanches (LOSC) ont également débarqué sous la forme d'un transfert, le deux légèrement supérieurs à 10M€. Mais ce n'est pas encore terminé. Et pour cause, l'effectif du PSG devrait encore évoluer puisque de nombreux départs sont attendus après ceux d'Alphonse Areola et Arnaud Kalimuendo. Mais dans le sens des arrivées aussi cela va bouger. Christophe Galtier attend un renfort offensif, mais souhaite également attirer un nouveau milieu de terrain qui a de grandes chances d'être Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz arrive, Navas sur le départ ?

Ce lundi, la presse italienne confirme que les discussions avec Naples sont très bien engagées pour le transfert de l'international espagnol, qui n'a pas été retenu par Luciano Spalletti pour la première journée de Serie A contre l'Hellas Vérone. Selon la Repubblica , les positions entre les deux clubs se sont rapprochées après le passage de Cristiano Giuntoli, directeur sportif du Napoli, à Paris ce week-end. Selon le journaliste de la Rai , Ciro Venerato, un transfert estimé à 20M€ + 5M€ serait même imminent. Avant cela, le PSG aimerait tout de même se séparer d'au moins un milieu de terrain. Ander Herrera pourrait résilier son bail pour s'engager avec l'Athletic Bilbao tandis que Leandro Paredes est toujours visé par la Juventus qui devrait prochainement céder Adrien Rabiot. En parallèle des discussions pour Fabian Ruiz, le PSG et Naples ont également accéléré pour Keylor Navas. Toujours selon Ciro Venerato, le portier costaricien pourrait d'ailleurs rejoindre de façon définitive le Napoli alors que l'idée était initialement de boucler l'affaire sous la forme d'un prêt. La Gazzetta dello Sport confirme d'ailleurs qu'il s'agit de deux dossiers complétement différents.

Galtier confirme pour Navas...

Par conséquent, Keylor Navas, qui a vu Gianluigi Donnarumma s'imposer au poste de gardien titulaire, pourrait quitter le PSG comme le confirmait Christophe Galtier en conférence de presse : « Navas a des sollicitations. Mais de ce que je vois à l’entraînement, il se comporte en professionnel. Keylor accepte-t-il d’être numéro 2 ? Non. Et heureusement. Il a un tel parcours que c’est difficile pour lui. Ma position était très claire. J’ai été transparent, j’ai fait un choix en nommant Donnarumma numéro 1 et Navas numéro 2. Gigio me semble épanoui, c’est plus difficile pour Keylor. Mais il est performant à l’entraînement. De part sa carrière, on doit le respecter. J’ai fait ce choix, mais un numéro 2 peut aller chercher un numéro 1. »

... et annonce d'autres transferts