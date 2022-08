Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce de Galtier sur son opération dégraissage

Publié le 14 août 2022 à 10h45 par Amadou Diawara

Arrivés il y a peu, Christophe Galtier et Luis Campos s'activeraient pour dégraisser leur effectif. En ce sens, les deux hommes auraient mis en place un deuxième groupe d'entrainement avec les joueurs indésirables à vendre en priorité. Interrogé ce samedi soir sur les ventes du PSG, Christophe Galtier a fait un nouveau point sur le sujet.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi veut révolutionner l'effectif du PSG, Christophe Galtier et Luis Campos ont pris des mesures drastiques. En effet, les nouveaux coach et conseiller football parisiens ont mis en place un deuxième groupe d'entrainement et ont décidé de placer les jeunes joueurs, mais surtout les indésirables à vendre en priorité au sein de ce groupe.

«Il y a des joueurs sur le départ, d'autres en instance de départ»

Ainsi, Christophe Galtier et Luis Campos ont envoyé Julian Draxler, Rafinha, Georginio Wijnaldum (avant son départ à la Roma), Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Mauro Icardi et Eric Junior Dina Ebimbe dans ce deuxième groupe d'entrainement. Et alors que la situation de ces joueurs ne semble pas se décanter, l'entraineur du PSG s'est prononcé sur leur potentiel transfert.

«La direction souhaitait un renouvellement de l'effectif»