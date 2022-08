Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos va boucler un transfert attendu par Galtier

Publié le 16 août 2022 à 21h15 par Arthur Montagne

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a attiré quatre nouveaux joueurs, mais espère encore en boucler l'arrivée d'au moins un défenseur central. Alors que le club de la capitale continue de négocier avec l'Inter Milan pour le transfert de Milan Skriniar, en interne l'arrivée d'un axial semble acquise.

Cet été, Luis Campos, nouveau conseiller football du PSG, a mené un recrutement assez actif puisque Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele ainsi que Renato Sanches ont tous rejoint le club de la capitale. Néanmoins, c'est encore loin d'être terminé puisque Christophe Galtier espère encore voir débarquer de nouveaux joueurs, notamment en défense.

En interne, l'arrivée d'un défenseur est acquise

Et selon les informations du Parisien , le PSG, qui mène plusieurs négociations de front, aurait acté en interne qu'un défenseur central supplémentaire débarquera d'ici le 31 août. Et pour cause, Christophe Galtier a choisi d'évoluer dans un système avec trois axiaux et a besoin de renforts afin d'effectuer un turnover. D'autant plus que Thilo Kehrer est sur le départ. Et pour le moment, derrière Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe, la concurrence n'est pas suffisante.

Le PSG continue de négocier pour le transfert Skriniar