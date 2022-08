Foot - Mercato - PSG

PSG : Wesley Fofana prend les choses en main pour son transfert

Bien que Luis Campos ait des vues sur Wesley Fofana, le conseiller football du PSG devrait manquer le coche pour le défenseur de Leicester City. En effet, l’international espoir français n’aurait d’yeux que pour Chelsea et inciterait même en coulisse les Foxes à accepter l’offre de transfert des Blues. De quoi pousser le PSG à tourner la page Fofana.

Wesley Fofana pourrait-il venir renforcer les rangs du PSG ? Luis Campos ferait du recrutement d’un défenseur central une véritable priorité avant la clôture du mercato estival. Et alors que la piste menant à Milan Skriniar, bien que le PSG ne lâcherait pas l’affaire selon L’Équipe , s’éternise, le conseiller football du Paris Saint-Germain songerait à Fofana en tant qu’alternative du Slovaque.

Cependant, Chelsea aurait une grosse longueur d’avance sur Luis Campos et le PSG. Ayant retiré la mention Leicester City de ses bios Instagram et Twitter , Wesley Fofana pousserait auprès de ses dirigeants pour qu’ils le laissent quitter le King Power Stadium pour rallier Stamford Bridge. D’après The Evening Standard , Fofana inciterait même Leicester City à accepter l’offre de Chelsea après que les Foxes aient rejeté deux propositions de transfert des Blues . Craignant que Chelsea ne finisse par se lasser en allant voir ailleurs, Wesley Fofana aurait fait part à Leicester de sa volonté de partir à Chelsea.

