PSG : Campos dicte ses conditions pour la fin du mercato

Publié le 16 août 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Luis Campos a entre ses mains un dossier brûlant, à savoir le recrutement d’un défenseur central, avant la fin du mercato estival. Cependant, les pistes tardent à se concrétiser si bien que le conseiller football du PSG aurait pris la décision de se retirer d’un dossier considéré comme étant brûlant. Le mercato s’annonce chaud à Paris pour les deux dernières semaines du marché des transferts.

Conseiller football du PSG, Luis Campos a une priorité depuis le début du mercato estival : recruter un défenseur central supplémentaire. En effet, dès sa prise de fonction le 10 juin dernier, le dirigeant portugais avait un plan précis pour le lancement de la nouvelle ère évoquée par le président Nasser Al-Khelaïfi, à savoir des règles de conduite et un investissement le plus total de la part des joueurs qui font partie des plans du staff technique du PSG emmené par Christophe Galtier depuis le 4 juillet dernier dans un 3-5-2. Et pour la défense à trois centraux composée pour le moment de Sergio Ramos, de Presnel Kimpembe et du capitaine Marquinhos, Campos aimerait recruter un autre joueur capable de concurrencer les trois titulaires.

Milan Skriniar, priorité de Luis Campos, si l’Inter baisse le prix du transfert

Comme Hugo Ekitike et Renato Sanches qui semblaient être sur les tablettes de Luis Campos dès son arrivée au PSG, le conseiller football aurait également coché le nom de Milan Skriniar. Et rapidement, un accord aurait été trouvé entre le Paris Saint-Germain, Skriniar et ses représentants sur la question contractuelle et salariale. Une tendance confirmée ce mardi par Ben Jacobs. Sur son compte Twitter , le journaliste de CBS Sports , Milan Skriniar resterait une piste chaude du PSG et un transfert possible avant la clôture du mercato estival, comme L’Équipe l’a révélé dans ses colonnes ce mardi, à une seule condition. Ben Jacobs confie sur que Skriniar ne débarquera au PSG que si l’Inter est prête à faire des concessions financières sur le prix du transfert, avoisinant les 70M€ à l’instant T. Sinon, Milan Skriniar ne portera pas les couleurs du PSG la saison prochaine.

L’alternative Wesley Fofana n’en serait plus une, le PSG se retire

Ces derniers temps, avec la volonté indirectement affichée par Wesley Fofana d’aller voir ailleurs en retirant les mentions Leicester City de ses bios Instagram et Twitter , Luis Campos se serait positionné sur le dossier Fofana, déterminé à quitter Leicester et ayant demandé à ses dirigeants de le laisser partir à Chelsea selon The Evening Standard. Ce qui diminuerait les chances du PSG de s’attacher les services du défenseur central des Foxes . D’après Ben Jacobs, le PSG aurait tout simplement pris la décision de se retirer du dossier Wesley Fofana, le club n’étant pas prêt à 77M€ pour le transfert, estimant qu’à l’instant T, Fofana ne les vaudrait pas.

Also told PSG have now ended their interest in Fofana this window. Club not prepared to pay above £65m having valued him even lower initially. Milan Skriniar remains a possibility with hope Inter might soften slightly on asking price. PSG have already agreed terms with Skriniar. — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 16, 2022

