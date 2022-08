Foot - Mercato

Skriniar, Kehrer, Kouassi… Toutes les infos mercato du 16 août

Publié le 16 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG ne lâche rien pour Skriniar

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe annonce que le PSG n'a pas encore jeté l’éponge avec Milan Skriniar (27 ans). Luis Campos serait toujours sur le coup pour le joueur de l'Inter Milan et disposerait déjà de l'aval du défenseur slovaque ainsi que de celui et de son représentant. De son côté, Antero Henrique ne cesserait de maintenir le contact avec la direction de l'Inter.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : C'est confirmé, Issa Kaboré arrive

Comme prévu, le latéral droit burkinabé Issa Kaboré va débarquer à l'OM. Il sera prêté par Manchester City avec une option d'achat fixée à 20M€, et RMC Sport annonce que Kaboré est attendu ce mardi dans la cité phocéenne pour régler les ultimes détails de sa signature à l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le départ de Kehrer à West Ham presque bouclé ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, Thilo Kehrer serait sur le point de quitter le PSG pour rejoindre West Ham avec qui il aurait conclu un accord contractuel. Les deux clubs auraient quant à eux eu une réunion ce lundi et seraient également proches de trouver un accord, alors que Kehrer a finalement refusé le FC Séville. D'autres sources évoquent un deal à 15M€ pour l'international allemand.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Kouassi va s'engager avec le FC Séville

Pour pallier au départ de Jules Kounde au FC Barcelone, et alors que Thilo Kehrer semble avoir finalement choisi West Ham, le FC Séville jette son dévolu sur Tanguy Kouassi (20 ans). L'ancien défenseur central du PSG, qui galère depuis son arrivée au Bayern Munich en 2020, devrait rallier Séville dans le cadre d'un transfert à 20M€ selon L'EQUIPE .



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM met encore la pression sur Caleta-Car