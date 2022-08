Foot - Mercato - OGC Nice

Vers un incroyable retour en Ligue 1 ? Cavani lâche sa réponse

Publié le 16 août 2022 à 21h35 par Dan Marciano

La saison vient de débuter, mais Edinson Cavani est toujours sans club. Libre depuis son départ de Manchester United, l'ancienne star du PSG recherche toujours une équipe, désireuse de l'accueillir. L'attaquant uruguayen figure dans le viseur de plusieurs formations, notamment de l'OGC Nice. Mais le joueur semble se diriger vers un départ en Espagne.

Ces dernières semaines, une incroyable rumeur est apparue. Passé par le PSG entre 2013 et 2020, Edinson Cavani pourrait faire son grand retour en Ligue 1. Une arrivée en France pourrait lui permettre de refouler la pelouse du Parc des Princes et de retrouver un public, qui l'avait acclamé pendant de nombreuses années. Libre après son départ de Manchester United, l'international uruguayen ne figure plus dans les plans du PSG, mais aurait des admirateurs à l'OGC Nice. A la recherche d'un buteur, le club azuréen suit avec attention la situation de Cavani, désireux de vite retrouver une équipe.

L'OGC Nice espérait une arrivée de Cavani

Questionné dimanche dernier sur la possible arrivée de Cavani à Nice, Lucien Favre n'a pas voulu s'attarder sur le sujet. « Dieng et Cavani ? Ce sont des joueurs que je trouve intéressants mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment » avait lâché l'entraîneur suisse. Ce mardi, Dante s'est montré plus bavard au moment de commenter ce dossier. « Il pourrait nous être utile. Il connaît parfaitement le haut-niveau, aime travailler et possède ce goût du sacrifice. Il est exigeant avec lui-même, avec les autres. Il sait transmettre. C’est un joueur avec un langage corporel très singulier, on voit qu’il a faim. Cela pourrait faire du bien. On attend de voir ce que fera le club » a déclaré le capitaine de l'OGC Nice lors d'un entretien accordé à Nice-Matin .

Mercato : Edinson Cavani reçoit un appel du pied en Ligue 1 https://t.co/bIBHcwiS82 pic.twitter.com/MXwkCiCWVM — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Cavani recale l'OGC Nice

Mais ce mardi, une mauvaise nouvelle est arrivée aux oreilles de l'OGC Nice. Selon les informations de Foot Mercato, le club azuréen aurait relancé le joueur, qui a décidé finalement de repousser cet appel et de dire non à la formation française. En réalité, un retour en Ligue 1 n'est pas privilégié par le Matador , qui espère découvrir un nouveau pays.

Cavani sur le point de retrouver Emery en Espagne ?