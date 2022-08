Foot - Mercato

Mercato : Edinson Cavani reçoit un appel du pied en Ligue 1

Publié le 16 août 2022 à 19h00 par Thibault Morlain

Parti libre de Manchester United, Edinson Cavani n’a toujours pas retrouvé de club. Pourtant, l’Uruguayen est annoncé un peu partout dans le monde. Il a notamment été question d’un intérêt de l’OGC Nice, à la recherche d’un buteur sur ce marché des transferts. D’ailleurs, chez les Aiglons, cette rumeur Cavani fait parler et ce mardi, c’est Dante qui s’est prononcé sur le sujet.

Souhaitant recruter un buteur d’ici la fin du mercato, l’OGC Nice penserait notamment à Edinson Cavani. Passé par le PSG, l’Uruguayen pourrait alors faire son grand retour en Ligue 1, lui qui est actuellement libre de tout contrat suite à son départ de Manchester United. D’ailleurs, interrogé dernièrement sur Cavani, Lucien Favre avait pu confier : « Dieng et Cavani ? Ce sont des joueurs que je trouve intéressants mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment ».

« Il pourrait nous être utile »

Mais à l’OGC Nice, il n’y a pas que Lucien Favre qui a parlé sur cette rumeur d’une arrivée d’Edinson Cavani. Ainsi, dans un entretien accordé à Nice Matin , Dante, capitaine des Aiglons a lui confié concernant le Matador : « Il pourrait nous être utile. Il connaît parfaitement le haut-niveau, aime travailler et possède ce goût du sacrifice. Il est exigeant avec lui-même, avec les autres. Il sait transmettre ».

« Cela pourrait nous faire du bien »