Mercato : Ça se confirme pour l’énorme retour en L1 de Cavani

Publié le 14 août 2022 à 23h45 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Edinson Cavani est toujours libre de tout contrat suite à la fin de son aventure à Manchester United. A la recherche d’un nouveau club, l’Uruguayen est envoyé un peu partout, y compris en Ligue 1. L’ancien du PSG pourrait alors faire son retour en France, où l’OGC Nice serait intéressé par Cavani.

Va-t-on revoir Edinson Cavani en Ligue 1 ? Parti en Angleterre suite à son aventure au PSG, El Matador susciterait aujourd’hui les convoitises de l’OGC Nice. D’ailleurs, du côté des Aiglons, on fantasme déjà d’une arrivée de Cavani. Jean-Clair Todibo avait notamment pu confier : « Cavani, ça me plairait ? Me dis pas ça ! J'adore ! Oh, c’est le Matador quand même, meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il ferait du bien lui ! ».

La piste Cavani confirmée

Alors que la clôture du mercato approche, Edinson Cavani n’a toujours pas retrouvé de club. Libre, l’Uruguayen est envoyé aux quatre coins du monde et la piste menant à l’OGC Nice serait bien sérieuse. En effet, ce dimanche, en marge du match entre les Aiglons et Strasbourg, Canal+ a confirmé que Nice surveillait toujours Cavani.

Dieng ciblé

A la recherche d’un attaquant d’ici la fin du mercato, Nice penserait donc à Edinson Cavani, mais aussi à Bamba Dieng, poussé vers la sortie à l’OM. Jean-Pierre Rivère a d’ailleurs confirmé son intérêt pour le Sénégalais, espérant le recruter en prêt avec option d’achat. Mais pour le moment, Nice n’a fait aucune offre pour Dieng.