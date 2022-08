Foot - Mercato - OM

Transferts : Une grosse vente planifiée avant la fin du mercato ?

Publié le 14 août 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Après avoir beaucoup recruté, l’Olympique de Marseille pourrait ouvrir la vanne des départs, avec Dujet Caleta-Car et Bamba Dieng qui sont régulièrement annoncé proches d’un transfert. Il pourrait bien ne pas être les seuls à quitter l’OM, où l’on annonce un possible gros départ avant la fin du mercato...

Qui sera encore à l’OM, après le 1er septembre prochain ? Peu de joueurs semblent être à l’abri et la sensation est qu’en cas d’offre intéressante, un grand nombre de joueurs pourrait partir. Cela pourrait être le cas d’un certain Arkadiusz Milik...

Mercato - OM : La réponse tombe pour la dernière piste activée par Longoria https://t.co/hQntQvrkjQ pic.twitter.com/ncQUsh4Vyi — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Au sein de l’OM on ne ferme pas la porte à un gros départ

Depuis quasiment son arrivée à l’OM, le Polonais est annoncé sur le départ, avec notamment la Juventus qui cherche une doublure à Dušan Vlahović. D’après les informations de RMC Sport , un gros départ pourrait bien avoir lieu en cette deuxième partie de mercato et tous les regards semblent être tournés vers Milik.

« Je suis content que Milik soit avec nous »