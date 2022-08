Foot - Mercato - Manchester United

Transferts : Cristiano Ronaldo au coeur des tensions, ça s'emballe

Publié le 14 août 2022 à 20h30 par La rédaction

Manchester United est en pleine crise. Les Red Devils ont subi une véritable humiliation face à Brentford (4-0), les reléguant à la dernière place du classement de Premier League. De plus, Cristiano Ronaldo veut toujours quitter le club, et son comportement agacerait ses dirigeants. Mais le Portugais manque de prétendants et la seule offre concrète proviendrait d'Arabie Saoudite.

C'est la crise à Manchester United ! Les Mancuniens ont connu une nouvelle déconvenue ce samedi face à Brentford (4-0). Un nouveau revers qui inquiète car les Red Devils pointent en dernière position du classement. Le mal-être proviendrait du vestiaire où Cristiano Ronaldo irriterait certains de ses coéquipiers ainsi que son staff. Manchester pourrait alors prendre une mesure drastique à son encontre. Cependant, les propriétaires du club seraient réticents à son départ. Dans tous les cas, CR7 manquerait d'offres concrètes ce qui pousserait son club à passer à la vitesse supérieure...

Vers une résiliation de contrat ?

Manchester United se serait finalement résigné à voir Ronaldo quitter le club durant ce mercato. Si le Portugais ne change pas de comportement, les Red Devils envisageraient de rompre son contrat d'après les informations de Sky Sport . En effet, l'attitude du quintuple Ballon d'Or mettrait une mauvaise ambiance dans le vestiaire...

Ronaldo frustre son club

Selon The Times , Erik ten Hag et ses joueurs ne supporteraient plus les états d'âme de la superstar. Les dirigeants se poseraient même la question s'il ne serait pas plus bénéfique pour la vie du groupe que Cristiano Ronaldo quitte le club cet été. Une source proche du club révèle même que Cristiano Ronaldo serait « une mauvaise humeur ambulante ». Mais la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, s'opposerait à un départ du Portugais qu'elle juge comme la seule star mondiale de l'équipe. De plus, les offres manquent à l'appel pour CR7 . En effet, Chelsea, le Bayern, l'Atletico Madrid et le Real Madrid se sont opposés à sa venue. La seule offre réelle proviendrait d'un club d'Arabie Saoudite, qui lui proposerait un contrat de deux ans avec un salaire astronomique. Mais le Portugais désire toujours disputer la prochaine Ligue des Champions.

