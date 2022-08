Foot - Mercato - OM

OM : Le clan Longoria annonce la couleur pour le mercato

Publié le 14 août 2022 à 21h45 par Thibault Morlain

Le marché des transfert n’est pas terminé à l’OM. Que ce soit dans le sens des arrivées et surtout des départs, cela va bouger au sein du club phocéen jusqu’au 31 août. Des départs sont notamment attendus à Marseille. Alors que plusieurs joueurs sont concernés par un possible transfert, Javier Ribalta, directeur du football de l’OM, a fait le point ce dimanche.

Très actif sur le mercato en ce qui concerne les recrues, l’OM espère désormais se séparer de plusieurs joueurs. En effet, Pablo Longoria est au travail pour dégraisser l’effectif d’Igor Tudor. Plusieurs joueurs de l’OM sont alors sur la ligne de départ à l’instar de Duje Caleta-Car, Bamba Dieng, Jordan Amavi ou encore Kevin Strootman.

Mercato - OM : Favre sort du silence pour Bamba Dieng https://t.co/TnYf29XBEM pic.twitter.com/liaZvXqOD9 — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

« Aucune offre sérieuse n’est arrivée pour le moment »

Ce dimanche, en marge du match entre l’OM et Brest, c’est Javier Ribalta, directeur du football à Marseille et bras droit de Pablo Longoria, qui a mis les choses au point sur ces différents dossiers. Au micro de Prime Vidéo , il a tout d’abord lâché : « Pour Dieng et Caleta-Car, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse n’est arrivée pour le moment ».

« Ça pourrait se décanter dans les prochains jours »