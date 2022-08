Foot - Mercato - PSG

Campos a le feu vert, Henrique pousse pour ce gros transfert

Publié le 16 août 2022 à 08h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 16 août 2022 à 08h20

À deux semaines de la clôture du mercato estival, le PSG n’a toujours pas pu boucler le transfert de Milan Skriniar malgré l’accord trouvé par Luis Campos avec le joueur et son agent sur les termes contractuels de cette opération. La direction parisienne peinerait à trouver un terrain d’entente avec l’Inter et ce, bien qu’Antero Henrique pousserait en coulisse auprès des dirigeants nerazzurri alors que le temps presse dans ce dossier.

Milan Skriniar et le PSG, un mariage impossible ? Priorité défensive de la nouvelle direction sportive du club de la capitale et de Luis Campos depuis sa nomination en tant que conseiller football le 10 juin dernier, Skriniar ne dispose officiellement pas d’un bon de sortie, ou plutôt plus. Pendant des semaines les dirigeants du PSG et leurs homologues de l’Inter auraient négocié pour boucler le transfert du défenseur slovaque sous contrat jusqu’en juin 2023.

L’Inter est catégorique et ferme la porte à un départ de Skriniar

Néanmoins, à deux semaines de la clôture du mercato estival, l’entraîneur et l’administrateur délégué du club nerazzurri, en les personnes de Simone Inzaghi et de Giuseppe Marotta, ont publiquement fait savoir la semaine dernière que le mercato de l’Inter était clos, qu’il n’y aurait plus aucun départ et que seul un remplaçant pour Andrea Ranocchia serait recruté. De quoi pousser le PSG à baisser les bras ? Pas vraiment.

Mercato - PSG : Le feuilleton Skriniar totalement relancé ? https://t.co/6iMrN915wq pic.twitter.com/w5tJXVPsIa — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Campos a déjà un accord avec Skriniar, Henrique pousse auprès de l’Inter pour le transfert