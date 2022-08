Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate sur le transfert de Milan Skriniar

Publié le 15 août 2022 à 21h00 par Axel Cornic

Considéré comme la grande priorité de Luis Campos en défense selon nos informations, Milan Skriniar n’est toujours pas arrivé au Paris Saint-Germain. Les négociations avec l’Inter ne semblent en effet pas avancer et ce lundi, on apprend que la distance avec le PSG serait beaucoup plus importante qu’annoncée ces dernières semaines.

L’Inter a besoin d’une soixantaine de millions avant la fin du mercato et le PSG l’a bien compris. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos pousse pour avoir Milan Skriniar à prix cassé, sachant que le contrat du joueur se termine dans seulement quelques mois. Sa stratégie ne semble pourtant pas marcher pour le moment...

Mercato - PSG : Une opération XXL de Luis Campos plombée par Aubameyang ? https://t.co/1fkjpD5DSQ pic.twitter.com/neKUnxoNut — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

L’Inter continue de réclamer 70M€ pour Skriniar

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la position de l’Inter n’a jamais changé et ls dirigeants continueraient de réclamer 70M€ pour laisser filer Milan Skriniar. Beaucoup trop pour le PSG, qui serait vraisemblablement allé jusqu’à 65M€.

La dernière offre du PSG était de 53M€