ASSE : Batlles proche de boucler un gros transfert en Ligue 1

Publié le 16 août 2022 à 21h00 par Dan Marciano

A la recherche d'un attaquant capable de prendre la succession de Denis Bouanga, parti en MLS, l'ASSE serait sur le point de boucler un joli coup en Ligue 1. Sous contrat avec l'AJ Auxerre, Gaëtan Charbonnier se serait rapproché d'une arrivée à Saint-Etienne ces dernières heures. Les négociations avanceraient bien entre les différentes parties.

La prochaine recrue de l'ASSE a été confirmée par Laurent Batlles ce lundi soir, Benjamin Bouchouari : « Bouchouari, c'est un milieu de petite taille avec beaucoup de qualité technique. Il peut devenir important pour nous. Il doit s'adapter à la Ligue 2 française mais il est intéressant. Il va rentrer dans notre système avec beaucoup d'envie ». Le petit milieu de terrain viendra renforcer le groupe stéphanois, qui espère encore accueillir un gardien et un attaquant.

En quête d'un buteur, l'ASSE revient à la charge pour Charbonnier

Longtemps pisté pour remplacer Denis Bouanga, Yoann Touzghar (ESTAC) se serait éloigné de l'ASSE. Par conséquent, les Verts seraient revenus à la charge pour Gaëtan Charbonnier, sous contrat avec l'AJ Auxerre. Auteur déjà d'un but en Ligue 1 cette saison, le buteur serait proche de prendre la direction du Forez selon 90 Football.

L'ASSE proche de rafler la mise ?

A en croire le média, l'ASSE serait pas loin de boucler ce dossier de taille. En effet, Gaëtan Charbonnier pourrait faire un énorme sacrifice en descendant d'un étage et évoluer en Ligue 2. Le coup serait encore plus grand pour le club du Forez, qui devrait continuer à discuter avec le buteur et l'AJA.