PSG : Accord trouvé pour le transfert de cet indésirable de Galtier

Publié le 16 août 2022 à 18h10 par Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Idrissa Gueye devrait faire son retour à Everton. En effet, l'international sénégalais aurait trouvé un accord contractuel avec les Toffees pour un transfert cet été. Reste à savoir si le PSG et Everton arriveront à trouver un terrain d'entente.

Alors qu'il dispose d'un effectif beaucoup trop garni à son gout, Christophe Galtier a dressé une longue liste d'indésirables à vendre en priorité cet été. Déterminé à se séparer de ces joueurs, le coach parisien a créé un deuxième groupe d'entrainement. Un groupe dans lequel il a envoyé Layvin Kurzawa, Rafinha, Julian Draxler, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Mauro Icardi et Eric Junior Dina Ebimbe.

Idrissa Gueye proche d'un retour à Everton ?

En ce qui concerne Idrissa Gueye, son départ pourrait être bouclé très vite. En effet, l'international sénégalais serait tout proche de faire son retour en Premier League, du côté d'Everton, son ancien club.

Un accord contractuel entre Idrissa Gueye et Everton ?