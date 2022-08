Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert à 60M€ est toujours attendu en interne

Publié le 16 août 2022 à 17h15 par Arthur Montagne

Priorité de Luis Campos depuis son arrivée au poste de conseiller football du PSG, Milan Skriniar, dont le contrat s'achève en 2023, n'a pourtant toujours pas rejoint le club de la capitale. Et pour cause, l'Inter Milan reste toujours catégorique en réclamant 80M€ pour le transfert du Slovaque, alors que les Parisiens refusent d'aligner plus de 60M€, sans désespérer de trouver un accord d'ici la fin du mercato.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG s'est renforcé dans différents secteurs de jeu avec un nouveau modèle : arrêter la surenchère. Par conséquent, le transfert de Vitinha sera payé en deux versements tandis que Hugo Ekitike a été prêté avec une option d'achat quasiment obligatoire. Les transferts de Renato Sanches et Nordi Mukiele ont également été bouclés pour des sommes abordables. Mais en ce qui concerne Milan Skriniar, cela semble plus compliqué.

Le PSG ne lâche rien pour Skriniar...

Le défenseur slovaque est la priorité de Luis Campos depuis l'ouverture du mercato. Cependant, alors que Milan Skriniar est d'accord avec le PSG sur les bases d'un contrat, aucun terrain d'entente n'a été trouvé avec l'Inter Milan. Néanmoins, selon les informations du Parisien , le club de la capitale n'a absolument pas renoncé à l'idée de recruter Milan Skriniar d'ici le 31 août et continue de discuter avec les dirigeants lombards.

... mais refusera un transfert à plus de 60M€