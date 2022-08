Foot - Mercato - PSG

PSG : Rennes livre les dessous du transfert de Kalimuendo

Publié le 16 août 2022 à 16h45 par Thibault Morlain

Cet été, Rennes a donc déboursé près de 25M€ pour s’offrir les services d’Arnaud Kalimuendo. Ce dernier est alors arrivé du PSG pour renforcer l’effectif de Bruno Génésio et continuer sa progression après ses performances au RC Lens. A l’origine de cette opération Kalimuendo, Florian Maurice, directeur sportif du club breton, s’est confié sur son choix de recruter l’attaquant de 20 ans.

Arnaud Kalimuendo n’aura donc fait qu’un bref retour au PSG cet été. Après ses deux saisons en prêt au RC Lens, le joueur de 20 ans a été transféré à Rennes. Montant de la transaction : 25M€. Kalimuendo a ainsi pris la direction de la Bretagne pour poursuivre sa carrière. Et à l’occasion de la présentation du néo-Rennais ce mardi, Florian Maurice en a dit plus sur cette opération.

« Il m’avait fait forte impression à l’époque »

Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice s’est confié sur le transfert d’Arnaud Kalimuendo. « C’est quelqu’un que je suis depuis plusieurs années. J’ai vu ses premiers pas quand il jouait en Gambardella avec le PSG. Il m’avait fait forte impression à l’époque. J’ai suivi son parcours. Stéphane Roche, son ancien entraîneur au PSG, m’en parlait souvent. Ce qui me séduit, c’est un 9 avec beaucoup de mobilité, capable de jouer dans les petits espaces », a-t-il expliqué sur l’ancien joueur du PSG.

« C’est tout cela qui m’a plu »