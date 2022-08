Foot - Mercato - PSG

PSG : Un futur retour au PSG ? La réponse de Kalimuendo

Publié le 16 août 2022 à 15h15 par Thibault Morlain

Cet été, Arnaud Kalimuendo a donc fini par être transféré par le PSG. Afin de faire rentrer un joli chèque, le club de la capitale s’est séparé de son attaquant, parti pour 25M€ au Stade Rennais. Au final, il n’aura donc jamais vraiment eu la possibilité de réussir au PSG. Pourrait-il alors remédier à cela à l’avenir ? La question a été posée à Kalimuendo ce mardi.

Après deux ans en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo aurait pu prétendre à une place dans la rotation au PSG. D’ailleurs, durant la pré-saison, l’attaquant avait gagné certains points auprès de Christophe Galtier. Mais cela n’a pas suffi pour se faire une place à Paris. En effet, Luis Campos a fait le choix de vendre Kalimuendo au Stade Rennais moyennant 25M€.

« Il ne faut pas se mettre de barrières »

Arnaud Kalimuendo ouvre donc un nouveau chapitre de sa carrière à Rennes. Malheureusement pour lui, formé au PSG, il n’aura pas pu s’imposer au sein du club de la capitale. Face à cela, ce mardi, à l’occasion de sa présentation en Bretagne, Kalimuendo a été interrogé sur un possible retour au PSG à l’avenir, confiant : « Faire une croix sur le PSG dans un premier temps ? Dans la vie, même en dehors du foot, il ne faut pas se mettre de barrières. Je n’ai pas pensé à cela ».

« Je suis concentré sur mon travail à Rennes »