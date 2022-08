Foot - Mercato - PSG

PSG : Toutes les coulisses du transfert d’Arnaud Kalimuendo

Publié le 13 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Après deux saisons excellentes en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo n’aura finalement pas eu sa chance au sein de son club formateur, le PSG. Revenu pendant l’intersaison, l’attaquant sera revenu le temps de quelques semaines. En effet, comme cela était pressenti, Kalimuendo a fini par être transféré. Moyennant 25M€, qui ont fait du bien aux caisses du PSG, il a pris la direction du Stade Rennais, paraphant un contrat jusqu’en 2027. Un transfert à propos duquel on en sait plus désormais…

Et voilà un nouveau nom à ajouter à la liste des pépites ayant quitté le PSG sans avoir eu leur chance dans la capitale. En effet, cet été, Arnaud Kalimuendo a fini par être vendu par les champions de France. Malgré ces deux bonnes saisons en prêt au RC Lens, le titi parisien a finalement été transféré du côté de Rennes, moyennant 25M€. Un joli chèque dont le PSG avait bien besoin lors de ce mercato afin de renflouer un peu les caisses. Voilà donc désormais Kalimuendo du côté de la Bretagne. Un nouveau chapitre pour le joueur formé à Paris qui n’a visiblement pas hésité longtemps avant de prendre la direction de Rennes.

« Je n’ai pas hésité une seule seconde quand ça s’est présenté à moi »

Dans des propos accordés aux médias du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo s’est livré sur son transfert du PSG. Le nouveau protégé de Bruno Génésio a alors dévoilé les raisons de celui-ci. Kalimuendo a notamment pu expliquer : « Je suis très content. Je suis content de rejoindre Rennes. C’est un club que j’ai toujours aimé regarder et je suis content de pouvoir évoluer dans ce club. Je suis un très grand fan de football, je regarde énormément les matchs. La saison dernière, j’ai regardé quasiment la totalité des matchs du Stade Rennais quand je pouvais. C’était un football avec un élan offensif, des prises de risque. C’est quelque chose qui me correspond. C’est une philosophie qui correspond avec les messages que je veux véhiculer. Je n’ai pas hésité une seule seconde quand ça s’est présenté à moi. Je me suis dit que c’est une équipe qui me correspond totalement. Donc j’ai foncé ».

« Je suis aussi venu pour faire partie de cette histoire »

« Mes prêts à Lens ? Je me sentais prêt physiquement. Je savais que j’avais les qualités, je ne voulais pas attendre plus longtemps pour évoluer en Ligue 1. Je continue sur ma lancée, sur ce que je veux développer, c’est pourquoi j’ai décidé de venir au Stade Rennais, pour continuer mon apprentissage aux côtés de grands joueurs. (…) Le club a envie de grandir, le club a des ambitions. J’en ai aussi. C’est quelque chose qui a matché entre nous. On va chercher à faire de grandes choses. On est déterminé à faire une grande saison. (…) Quand on joue contre Rennes, on sent que c’est une très grosse équipe. Ils ont réussi à trouver un équilibre. Aujourd’hui, je suis aussi venu pour faire partie de cette histoire et écrire la mienne avec le Stade Rennais », a également ajouté Kalimuendo.

