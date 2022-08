Foot - Mercato - PSG

Les 5 Français les plus chers de l’histoire du PSG sur le mercato

Publié le 13 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG semble avoir décidé de rendre un peu plus français son vestiaire après des années de recrutements de joueurs étrangers. Dans cette optique, Hugo Ekitike a été prêté avec option d'achat par Reims tandis que Nordi Mukiele a débarqué en provenance du RB Leipzig pour environ 12M€. A cette occasion, Le 10 Sport vous propose de retrouver les 5 Français les plus chers de l'histoire du PSG.

5) Lucas Digne - 2013 - 15M€

Pour commencer, en 2013, le PSG commence à préparer la succession de Maxwell qui se rapproche de sa fin de carrière. Dans cette optique, le club de la capitale investit en Ligue 1 et recrute Lucas Digne qui débarque en provenance du LOSC pour 15M€. Très prometteur, le latéral gauche ne réussira pourtant jamais à s'imposer à Paris mais cela ne l'empêchera pas de réaliser une belle carrière. En 2016, Lucas Digne rejoindra en effet le FC Barcelone pour 16,5M€ avant de réaliser une belle carrière à Everton puis à Aston Villa.

4) Layvin Kurzawa - 2015 - 25M€

Par conséquent, le PSG se retrouve de nouveau en quête d'un latéral gauche en 2015 lorsque Lucas Digne est prêté à l'AS Roma. Et malgré l'échec avec le Lillois, le club de la capitale va de nouveau tenter de recruter un joueur en Ligue 1, à savoir Layvin Kurzawa. Auteur de performances remarquées avec l'AS Monaco, il débarque au PSG pour 25M€. Mais ce sera encore un échec. Et s'il est toujours à Paris aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la volonté du staff parisien qui le considère plus que jamais comme un indésirable.

Les achats du PSG en Ligue 1 depuis 2011 🇫🇷2011 : Douchez, Bisevac, Matuidi, Gameiro, Le Crom2012 : ❌2013 : Digne2014 : Aurier2015 : Kurzawa2016 : Ben Arfa2017 : Mbappé 2018 : ❌2019 : ❌2020 : ❌2021 : ❌2022 : Ekitike pic.twitter.com/8UYa4jOuQb — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 17, 2022

3) Yohan Cabaye - 2014 - 25M€

En plus de Maxwell, le PSG a également longtemps cherché le successeur de Thiago Motta. Dans cette optique, Laurent Blanc fait revenir Yohan Cabaye en Ligue 1. Il faut dire que l'ancien sélectionneur des Bleus connaît très bien l'ancien joueur du LOSC pour l'avoir eu sous ses ordres avec l'équipe de France. Malgré tout, cela ne fonctionnera pas comme attendu et Yohan Cabaye n'arrivera jamais à s'imposer dans la rotation pour faire souffler Thiago Motta. Par conséquent, il sera vendu durant l'été 2015.

2) Nicolas Anelka - 2000 - 34,5M€

Pour trouver trace du deuxième de ce classement il faut remonter avant QSI. Ainsi, en 2000, Nicolas Anelka fait son grand retour au PSG. Formé à Paris, l'attaquant est cédé à Arsenal pour moins de 1M€ en 1997 et revient donc pour 34 fois plus trois ans plus tard. Tout juste auréolé de sa victoire en Ligue des champions avec le Real Madrid, Nicolas Anelka fait son retour en grande pompe. Il faut dire que cet investissement est colossal pour le PSG de l'époque qui retrouve la Ligue des champions, et ce transfert suscite de grands espoirs... rapidement enterrés. Et pour cause, avec seulement 8 buts en Championnat, et 13 toutes compétitions confondues, Nicolas Anelka réalise une première saison très délicate et ne se rattrapera pas lors de la seconde puisque dès le mois de janvier 2002, l'attaquant français s'engagera à Liverpool.

1) Kylian Mbappé - 2018 - 180M€

Sans aucune surprise, ce classement est dominé par Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant français débarque sous la forme d'un prêt en 2017 en provenance de l'AS Monaco avant que le PSG ne lève son option d'achat un an plus tard pour 145M€. 30M€ supplémentaire seront versés aux Monégasques à la suite de la prolongation de Mbappé à Paris. Au total, ce sont 180M€ qui seront donc déboursés par le PSG pour recruter le crack de Bondy. Mais le Qatar ne doit pas le regretter.