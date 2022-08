Foot - Mercato - PSG

PSG : Kalimuendo lâche ses vérités après son transfert

Publié le 16 août 2022 à 15h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Arnaud Kalimuendo est donc un joueur de Rennes. Revenu au PSG cet été après une nouvelle saison réussie en prêt au RC Lens, l’attaquant de 20 ans était au coeur des rumeurs de transfert. Et une opération a fini par se concrétiser avec les Bretons, qui auraient lâché près de 25M€ pour s’offrir les services de Kalimuendo. Une opération évoquée ce mardi par le principal intéressé à l’occasion de se présentation.

Tandis que le PSG se cherche toujours un attaquant cet été, le club de la capitale a décidé de se séparer des services d’Arnaud Kalimuendo. Bien que ce dernier a brillé au RC Lens ces deux dernières saisons pendant qu’il était prêté, Luis Campos n’a pas pu résister à l’idée de le vendre étant donné sa valeur marche. Courtisé à travers l’Europe, notamment en Angleterre, Kalimuendo a finalement fait le choix de continuer sa progression en France. Direction Rennes pour l’attaquant de 20 ans, qui a été transféré pour 25M€. Un joli chèque qui fait par la même occasion du bien aux finances du PSG.

« Je n’ai pas hésité »

Suite à son transfert à Rennes, Arnaud Kalimuendo a été présenté à la presse ce mardi. Forcément, devant les journalistes, le nouveau protégé de Bruno Génésio a dû répondre aux questions sur les raisons de son choix de quitter le PSG pour la Bretagne. Kalimuendo a alors tout d’abord expliqué : « C’est mon père qui m’a mis au courant de l’intérêt du Stade Rennais. Quand il m’en a fait part, j’étais flatté. J’ai énormément suivi Rennes la saison passée. C’est un football qui me plait. Quand l’équipe s’est présentée, il n’y a pas eu de doutes. J’étais content de me dire que j’avais la possibilité de rejoindre un club comme celui là. Je n’ai pas hésité ».

« Je voulais continuer mon développement »

Arnaud Kalimuendo n’a donc pas hésité face à l’intérêt de Rennes. Pourtant, il aurait pu filer en Premier League où Leeds était notamment très intéressé. Toutefois, pour l’ex-joueur du PSG, la priorité était claire : continuer en Ligue 1. « Je voulais continuer mon développement. Je voulais aussi jouer l’Europe. Je savais que Renne répondait à ces éléments. C’est la meilleure décision que j’ai prise pour moi et pour le club », a ainsi expliqué Kalimuendo.

Kalimuendo n’a aucun regret