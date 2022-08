Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, un transfert est tout proche d’être bouclé

Publié le 16 août 2022 à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il fait partie des titis les plus prometteurs du moment au sein du PSG, Eric Junior Dina-Ebimbe est bel et bien en instance de départ vers l’Eintracht Francfort. Conformément à nos révélations exclusives, le jeune milieu de terrain parisien va prendre la direction du club allemand dans les prochaines heures.

« Où est-ce qu’on en est sur le mercato ? Il y a des joueurs sur le départ, d'autres en instance de départ. La direction souhaitait un renouvellement de l'effectif, tout va s'enchaîner avec le Championnat, la C1 et la Coupe du monde », indiquait Christophe Galtier samedi soir au micro de Canal + sur la suite du mercato estival au PSG, dans le sens des départs.

Transferts - PSG : Le mercato de Luis Campos prend une autre tournure https://t.co/4VNgmmBsLF pic.twitter.com/1dIELXm0Wg — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Dina Ebimbe vers la sortie

Et l’entraîneur du PSG faisait très certainement référence à Eric Junior Dina Ebimbe, le jeune milieu de terrain de 21 ans, très courtisé en cette période de mercato. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il s’apprête à rejoindre l’Eintracht Francfort.

Accord total presque trouvé