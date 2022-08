Foot - Mercato - PSG

PSG : Ce message fort lâché pour le transfert d’un indésirable

Publié le 16 août 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Parmi les joueurs du PSG présents dans le loft actuellement, on retrouve notamment Ander Herrera. L’Espagnol est donc invité à quitter le club de la capitale cet été, lui qui a encore deux ans de contrat. Un dossier qui pourrait bien être en train de se décanter. En effet, Herrera pourrait être libéré et ensuite retourner à l’Athletic Bilbao.

Le loft est encore bien rempli du côté du PSG. Alors que le club de la capitale souhaitait opérer un gros dégraissage cet été, la mission n’est clairement pas simple. Mais en cette fin de mercato, cela pourrait bien s’accélérer. En effet, Thilo Kehrer serait en partance pour West Ham, Leandro Paredes est annoncé à la Juventus et Ander Herrera pourrait lui aussi quitter le PSG. Selon les derniers échos, l’Espagnol pourrait être libéré de ses deux dernières années de contrat.

Mercato - PSG : Un nouveau projet mené en interne par Antero Henrique ? https://t.co/cABqeV35iL pic.twitter.com/4jBpPmiOAd — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Un retour à l’Athletic Bilbao

Le PSG pourrait ainsi mettre la main à la poche afin d’indemniser Ander Herrera et ainsi mettre un terme à son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2024. D’ici peu, l’Espagnol pourrait alors se retrouver libre et c’est en Liga que son avenir pourrait à nouveau s’écrire. Passé par l’Athletic Bilbao, Herrera pourrait bien faire son retour au sein du club basque selon les différents échos.

« Nous sommes ouverts pour n’importe quel type d’opération »