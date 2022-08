Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos sur le point de boucler un nouveau coup sur le mercato

Publié le 15 août 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à dégraisser son effectif d'ici le 31 août, le PSG poursuit son travail afin de trouver des portes de sortie à ses indésirables. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le départ à l'image d'Ander Herrera. Le milieu de terrain basque pourrait effectivement rejoindre l'Athletic Bilbao dans les prochaines heures après avoir résilié son contrat à Paris.

Sous contrat jusqu'en 2024, Ander Herrera n'entre plus dans les plans de Christophe Galtier. Le milieu de terrain espagnol a été relégué dans le second groupe d'entraînement en compagnie d'autres indésirables comme Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler. Avant l'ouverture du mercato, Ander Herrera avait pourtant assuré qu'il ne quitterait pas le PSG : « J'ai de l'admiration, du respect et beaucoup d'amour pour l'Athletic, mais je ne me lance dans aucune candidature et je continuerai à Paris l'année prochaine à 100% ». Cependant, la situation a bien évolué entre temps et l'ancien joueur de Manchester United pourrait bien faire son retour au Pays Basque.

Herrera d'accord avec l'Athletic Bilbao

En effet, selon les informations du Chiringuito , l'Athletic Bilbao est très optimiste quant à la possibilité de signer Ander Herrera. L'accord entre les deux parties sera total et le milieu de terrain espagnol pourrait faire son retour au sein du club basque. Néanmoins, il s'agira pas d'un transfert puisque l'Athletic espère recruter l'ancien joueur de Manchester United libre. Par conséquent, le PSG discute avec les agents d'Herrera afin de trouver un accord pour une rupture du contrat du joueur qui court jusqu'en 2024. Et du côté de Bilbao, l'optimisme règne.

💣 ¡𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 @nicorodrigz! 💣👉 "El ATHLETIC CLUB es MUY OPTIMISTA con 𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐇𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐀"👉 "El acuerdo con el jugador es total y falta cerrar su desvinculación con el PSG" pic.twitter.com/k0R6eWkbKQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2022

Dès qu'il aura résilié avec le PSG, Herrera ira à Bilbao

Une tendance confirmée par MARCA qui assure même que le PSG et Ander Herrera sont a deux doigts de trouver un accord pour une résiliation de contrat. Il faut dire que le joueur était arrivé libre ce qui peut faciliter l'idée d'une rupture de contrat. Les discussions se poursuivent, mais sont très avancées. Le PSG doit encore verser environ 40% de la prime à la signature qu'il a reçue lorsqu'il a quitté Manchester United pour rejoindre le club de la capitale. Par la suite, Ander Herrera sera libre de s'engager avec l'Athletic Bilbao où il pourrait signer pour deux saisons, plus une troisième en option.

Galtier attend des départs