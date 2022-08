Foot - Mercato - OM

OM : Un club de L1 rêve du transfert d'un attaquant de Tudor

Publié le 15 août 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Poussé au départ par l'OM, Bamba Dieng pourrait quitter le club phocéen. Et le jeune attaquant sénégalais ne manque pas de sollicitations sur le marché des transferts, et notamment en Ligue 1. L'OGC Nice a ouvertement évoqué son intérêt. Le FC Lorient serait également dans le coup.

Cet été, l'OM s'est déjà très bien renforcé sur le marché des transferts en recrutant notamment Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Luis Suarez et Alexis Sanchez. Désormais, Pablo Longoria espère alléger l'effectif en vendant plusieurs joueurs. Le premier concerné se nomme Bamba Dieng qui n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor. Et le jeune attaquant sénégalais ne manque pas de sollicitations.

Lorient veut attirer Dieng

En plus des clubs de Premier League, le FC Lorient s'intéresserait à Bamba Dieng selon les informations de Foot Mercato . Cependant, le club breton n'aura pas les moyens d'offrir plus qu'un prêt, ce qui ne devrait pas convenir à l'OM qui a besoin de vendre. D'autant plus que Bamba Dieng, déjà réticent à quitter le club phocéen, aura probablement des doutes quant à l'idée de rejoindre les Merlus.

Nice aussi s'intéresse à Dieng